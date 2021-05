Abschied von Kocak und 96: Genki Haraguchi schließt sich dem 1. FC Union Berlin an

Die Liste der interessierten Vereine ist lang gewesen bei Genki Haraguchi. Wenig verwunderlich, schließlich war da ein potenzieller und technisch extrem beschlagener Unterschiedsspieler zu haben - und das auch noch ablösefrei. Jetzt ist der Japaner allerdings vom Markt, er hat sich für eine Rückkehr nach Berlin entschieden - allerdings zur Nummer eins der Hauptstadt, und das ist aktuell der 1. FC Union, nicht Hertha BSC.

"Ich hatte eine tolle Zeit in Hannover. Jetzt freue ich mich aber, auch in der nächsten Saison wieder die Möglichkeit zu haben, in der Bundesliga spielen zu können", sagt der 30-jährige Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen Saison alle Pflichtspiele für 96 absolvierte, dabei neun Tore erzielte und sieben weitere vorbereitete. "Union hat in den letzten Jahren bewiesen was möglich ist, wenn man hart und als Team arbeitet."