Tür bei 96 ist zu: Hat sich Hübers mit dem erhofften Wechsel nach Köln verzockt?

Der Wechsel von Julian Börner zu Hannover 96 - er gestaltet sich alles andere als unkompliziert. Dabei soll der 30-Jährige den Platz von Timo Hübers einnehmen. Der Vertrag des Abwehrchefs der vergangenen Saison läuft am Mittwoch in einer Wo­che aus. 96 hat aber darauf verzichtet, Hübers noch für die restlichen zehn Tage zum Training zu beordern. Ge­plant wird ohne ihn.

In Köln zieht sich der ablösefreie Transfer immer weiter hin. Zum einen müssen die Kölner Spieler verkaufen, bevor sie neue holen. Außerdem hatte Hübers mit dem inzwischen entlassenen Ma­na­ger Horst Heldt verhandelt. Zudem war er gegen Ende der Saison verletzt - keine optimalen Voraussetzungen für Wechsel mit den entsprechenden Untersuchungen.

Dennoch soll er eher in Köln sein als Börner bei 96. In den nächsten Tagen soll Hübers am Geißbockheim vorgestellt werden.