"Wir sind zufrieden": So lief der Ducksch-Deal - 96 kassiert bis zu 3,8 Millionen Euro

Am Dienstag hat Marvin Ducksch noch bei 96 trainiert. Einen Tag später fuhr er in Bremen vor, bestand den Medizincheck und zog sich das Werder-Trikot für erste Fotos über. „Dass es so schnell gegangen ist, war natürlich schon überraschend“, gab sein nun ehemaliger Mitspieler Mike Frantz zu. „Wir haben am späten Abend seine Nachricht in der Whatsapp-Gruppe der Mannschaft bekommen, dass er sich so entschieden hat“, berichtet Frantz. „Natürlich quatscht man dann als Truppe noch darüber.“

Gerne hätte man dazu eine Meinungsumfrage gestartet. Die gibt’s leider nicht, das Urteil aus der Führungsetage schon. „Wir sind mit der Entscheidung im Reinen“, sagt der 96-Chef. „Seriös diskutiert“ hat Martin Kind das mit Sportchef Marcus Mann, der das Geschäft auch abgewickelt hat. Mann seinerseits hat sich mit Trainer Jan Zimmermann abgestimmt. In die Betrachtung sei „die Gesamtausrichtung, Taktik und der andere Fußball, den wir spielen wollen, eingeflossen – und auch mögliche Verpflichtungen“.