Wechsel zu Hannover 96? Kölner Salih Özcan fragt bei Ex-Kollege Jannes Horn nach

Schon beim 3:0 in Wiesbaden hatte Hannover 96 keinen Ersatz auf der Bank für die zentralen Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz und Edgar Prib. Nach den Abgängen von Iver Fossum und Walace wird 96 nachlegen. Favorit ist Salih Özcan. Final, so die SPORTBUZZER-Info, sei noch nichts entschieden. Aber der Kölner Salih Özcan (21) hat sich bereits bei seinem früheren Kölner Kollegen Jannes Horn nach Hannover erkundigt.

Horn: "Er hat eine harte Phase in Köln"

Bei Özcan, der in allen Nationalmannschaften Kapitän war und mit der goldenen Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet wurde, fehlt noch die Einigung auf eine Ablösesumme. In Köln trainiert und spielt er nur noch bei der U21. "Er hat auch eine harte Phase in Köln gerade", sagt Jannis Horn, der wie Özcan in Köln außen vor war. Horn hat den Ansprung nach Hannover geschafft. Özcan soll folgen.

Özcan meldete sich bereits bei Horn, um nach dessen ersten Eindrücken zu fragen. "Doch, er hat sich erkundigt, wie es bei mir in Hannover so anläuft, weil wir ein sehr enges Verhältnis haben. Ich würde mich freuen, wenn da was dran wäre", sagte Horn.

Bilder: Das erste Training von Emil Hansson bei Hannover 96 Hansson in Action: Der 96-Neuzugang geht ins Dribbling. ©

Anzeige

Deutlich wird die Vakanz auf der Sechserposition nun, da Bakaloz auch noch angeschlagen ist. Der Kapitän machte das Vormittagstraining noch mit, am Nachmittag fiel er wegen einer Magen-Darm-Geschichte aus. Noch ist offen, ob er am Samstag gegen Fürth (13 Uhr) spielen kann. Vielleicht ist Özcan ja bis dahin schon in Hannover …

ANZEIGE: 50% auf dein Präsentations-Trainingsanzug! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.