Flucht nach einem halben Jahr? 96-Talent Emil Hansson vor Rückkehr nach Holland

"Die Verhandlungen laufen", bestätigte Trainer Kenan Kocak nach dem 1:2 im Testspiel gegen den VfL Wolfsburg und erklärte: " Er ist mit dem Wunsch an uns herangetreten. Jetzt müssen sich die beiden Vereine einigen." Geplant ist ein Leihgeschäft bis zum Saisonende. Der Gedanke dahinter ist logisch: Hansson könnte an die erfolgreiche Zeit bei seinem Ex-Klub anküpfen und Spielpraxis sammeln und im Sommer einen neuen Versuch bei 96 starten.

Hansson nur dreimal in der Startelf

Dort lief es bislang noch nicht so richtig für das Sturmtalent: In der Hinrunde stand der 21-Jährige nur dreimal in der Startelf, insgesamt kommt er auf 361 Minuten in 14 Einsätzen. Dabei gelang ihm kein Tor und eine Vorlage. Die Konkurrenz in der Offensive ist in der Winterpause durch die Verpflichtungen von Dominik Kaiser und John Guidetti noch größer geworden.