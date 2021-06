Er wird 96 verlassen: Warum der Hübers-Wechsel nach Köln noch nicht perfekt ist 

Zum Trainingsstart, sagte Timo Hübers kurz nach seinem letzten Spiel für Hannover 96, wollte er „schon dabei sein“. Wo, das wisse er nicht. „Kopf und Bauch“ stritten im Mai noch um die Entscheidung, welchem Klub der 24-Jährige sich anschließen soll. Mittlerweile ist Hübers mit dem Kopf woanders, in Köln nämlich, wo er längst für drei Jahre hatte unterschreiben wollen. Aber sein Transferaufstieg in die Bundesliga geht in die Nachspielzeit.

Anzeige

Am 30. Juni läuft sein Vertrag bei Zweitligist Hannover aus, also müsste er streng genommen am 21. Juni beim Trainingsstart unter dem neuen Trainer Jan Zimmermann dabei sein. Aber Hübers kommt nicht wieder. Die Partie gegen Nürnberg (1:2) war tatsächlich seine vorerst letzte für 96 im roten Trikot vor der Nordkurve.