Hannover 96: Wechselt Torhüter Michael Esser zu Eintracht Frankfurt?

Für Zieler ist die zweite 96-Zeit noch keine allzu glückliche. Zwar folgten auf den Freistoßpatzer in Stuttgart eine Handvoll richtig guter Paraden. Doch beim unglücklichen Abpraller gegen Regensburg sah Zieler erneut nicht allzu gut aus. Öffentlich nahmen alle 96-Entscheider den Torwart wortreich in Schutz, intern fällt das Urteil jedoch anders aus: Da muss mehr kommen.

Vor einem Jahr war er Rückhalt, jetzt Bankdrücker: Torwart Michael Esser ist abgeschoben, seit Ron-Robert Zieler zurück bei 96 ist. Er soll und will weg – besser schnell, bevor eine Torwartdiskussion entbrennt.

Weil interessierte Klubs wissen, dass 96 Esser loswerden will, gibt’s bestenfalls 500 000 Euro Ablöse. Bitter: Düsseldorf bot anfangs 600 000 Euro, Hannover lehnte ab – „viel zu wenig“.

96 will der drohenden Torwartdiskussion mit einem Esser-Verkauf zuvorkommen. Der 31-Jährige, der gerade Platz zwei bei der Wahl zu „Niedersachsens Fußballer des Jahres“ erreichte, war einer der Lichtblicke der Abstiegssaison. Die 118 Paraden der Vorsaison waren Ligaspitzenwert.

Walace-Wechsel öffnet Transferspielraum – 96 will "nach Prioritäten" vorgehen

Viel Zeit hat 96 jetzt nicht mehr, auch wenn das deutsche Transferfenster noch bis 2. September geöffnet ist. Aber je mehr Zeit vergeht, desto kleiner wird der (ohnehin schon kleine) Markt für Torhüter. Esser hat klare Vorstellungen für seine Zukunft, deshalb gab es für interessierte Klubs auch schon Absagen. Nach China will der Torwart nicht, auch die USA oder andere weit entfernte Länder kommen nicht infrage. Bei Norwich City in England war Esser kurz mal Thema, der Klub lieh dann doch Ralf Fährmann.

Esser möchte in Deutschland bleiben

Mittlerweile kann Esser sich einen Wechsel in eine europäische Topliga vorstellen, beispielsweise auch nach Spanien. Aber eigentlich möchte er in Deutschland bleiben und wieder in die 1. Liga.

Eintracht Frankfurt bleibt ein heißer Kandidat. Esser will bei einem neuen Klub zwar eigentlich Stamm­keeper sein, für einen Europa-Teilnehmer würde er aber eine Ausnahme machen. Es wäre also kein Problem, dass die Eintracht gerade Kevin Trapp fest aus Paris verpflichtet hat. Als ganz klare Nummer eins.