Wechsel ist fix: Simon Falette verlässt 96 und verteidigt künftig für Hatayspor

Jetzt ging es sehr schnell: Am Samstag im Vorfeld der Partie in Dresden wurde bekannt, dass Simon Falette nach einem neuen Verein sucht - vorrangig in der Türkei, aber auch in Frankreich. Drei Tage später ist sich der Innenverteidiger mit Hatayspor einig geworden - und hat beim türkischen Erstligisten einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

In Antakya nahe der syrischen Grenze trifft der 29-Jährige auf einen weiteren ehemaligen 96er: Auch Mame Diouf spielt für Hatayspor, das 2020 in die Süper Lig aufgestiegen ist, in der vergangenen Spielzeit auf einem starken sechsten Platz einlief und sich jetzt "auf einen erfahrenen Verteidiger" freut, wie es auf der Klubwebseite heißt.