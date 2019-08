96-Profis im "Sicko Mode": Kabinenparty zu Klängen von US-Rapper Travis Scott

Freudenschreie aus der Kabine, dazu ein Bass im Rhythmus, wo jeder mitmuss. Manager Jan Schlaudraff kam aus der Umkleide und schüttelte den Kopf wie ein nachsichtiger junger Vater, der seine wilde Bande frei spielen lassen will.

Als er selbst noch Spieler bei Hannover 96 war, feierte die Mannschaft ihre Siege mit Ballermann-Hits. Bei den heutigen Kabinen-DJs Marvin Bakalorz und Linton Maina läuft der US-Rapper Travis Scott. „Sicko Mode“, so hieß das Lied, was frei übersetzt „verrückter Zustand“ heißt.

Wenn das nicht verrückt war: 96 hatte am Samstag nach 666 Tagen ohne Auswärtssieg mit 3:0 bei Wehen Wiesbaden gewonnen – überzeugend, verdient und befreiend. Der sieglose Fehlstart und das Pokal-Aus in Karlsruhe hatte den Effekt, dass die Mannschaft ihre Stärken sucht – und einige fand.

Wie lange war das her, das letzte Mal, ein toller Sieg? „Über das 3:0 gegen Freiburg konnten wir uns nicht richtig freuen“, erzählt er, weil 96 danach aus der Bundesliga abgestiegen war.

96-Profis loben "Megasupport" der Fans

Am frühen Samstagnachmittag tanzten Anton und die Kollegen vor der Fankurve Humba. 1100 waren aus Hannover mitgekommen, unter 5607 in der Mini-Brita-Arena. Die 96-Fans sangen von Schlaudraffs aktiver Zeit im Europapokal und feierten einen Auswärtssieg. Florent Muslija, Schütze zum 2:0, hatte nachher noch ein Glänzen in den Augen und sprach von einem „Megasupport“.

Allen kam das 3:0 wie eine Befreiung vor, von der Last des Abstiegs, der langen Sieglosigkeit, der verflucht langen Auswärtssieglosigkeit. „Ich frage gar nicht, wie lange das her ist“, lachte Torwart Ron-Robert Zieler, der nach der Kritik der ersten beiden Spiele tadellos und stark hielt.