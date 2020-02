Wehe, das wird nichts gegen Wiesbaden: 96 droht sogar Platz 17

Eigentlich schien es bei 96 deutlich bergauf zu gehen mit Kenan Kocak als Trainer, zumindest spielerisch. Doch in Regensburg rutschten seine Profis zurück in alte Muster. Hannover verlor erst die Ordnung, dann den Mut und am Ende mit 0:1. Damit 96 nicht auch den Anschluss an die ruhige Tabellenmitte verliert, steigt der Druck am Samstag (13 Uhr, HDI-Arena) für das Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden. Wehe, das wird nichts ...

Ron-Robert Zieler – Note 3: Kaum gefordert in der ersten Hälfte, bis zum Elfmeter. Da kann er wenig machen. Nach der Pause stark im Eins-gegen-Eins gegen Albers und noch stärker gegen George. Leitet einen Freistoß an die Latte. ©

Es sind Probleme, die Kocak in den Partien vor der Winterpause zumindest eingedämmt zu haben schien. „Der Glaube an sich fängt im Kopf an“, beschwört der Trainer nun. Das Spiel in Regensburg hatte sein Team in den Sand gesetzt, „da brauchen wir nichts schönzureden. Dennoch haben wir genug Selbstvertrauen!“

In der Hinrunde gewann 96 gegen Wiesbaden 3:0

Wiesbaden könnte der richtige Gegner fürs Selbstvertrauen sein. Schon in der Hinrunde ballerte sich 96 den Startfrust von der Seele und gewann damals noch mit Mirko Slomka 3:0. Marvin Ducksch traf doppelt, dazu Florent Muslija. So ein Positiverlebnis soll und muss auch diesmal her.