96-Meinung: Wer am Sonntag gewinnt, darf noch auf das Aufstiegswunder hoffen

Das Böllenfalltor. Vor fünf Jahren noch das einzige Stadion weltweit, in dem Journalisten dem Kabinengeflüster in der Halbzeit lauschen konnten. „Scharlie, das wird dein Spiel! Du kommst rein, für Felix“, schrie Michael Frontzeck den Stürmer an. Klaus musste raus.

Charlie Benschop traf drei Minuten nach der Pause. 2:2 ging es aus, weil Pechvogel Mevlüt Erdinc einen Elfer kläglich vergab. Das Strafstoß-Thema hatte Frontzeck in der Pause leider nicht angesprochen. Lange her, Bundesliga damals. Da möchte 96 wieder hin. Dieses Jahr? Es wäre ein kleines Wunder.