Hannover 96: Wer macht Marusenko zum Profi?

Im Regionalliga-Spiel gegen Wolfsburg waren Scouts verschiedener Vereine im Stadion an der Eilenriede, nur um Marusenko zu sehen. In der Partie schoss der 20-Jährige einen Freistoß an die Latte. Der Mittelfeldspieler war an elf Treffern in der Regionalliga-Saison direkt beteiligt, erzielte vier Tore selbst. Marusenko ist bei der U 23 als Leistungsträger, eventuell sogar als Kapitän für die kommende Saison eingeplant. Die Frage ist nur, ob Marusenko noch ein Jahr in der vierten Liga bleiben will, ohne Perspektive für den Profikader.