Hannover 96: Wer soll gehen, wer bleiben? Das ist Eure Meinung!

Hannover 96 wird vermutlich den bitteren Gang in die zweite Liga antreten müssen. Die Roten konnten in der laufenden Saison lediglich drei Spiele gewinnen. Das bedeutet Platz 17, die schlechteste Defensive der Bundesliga und inzwischen sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Nur noch ein Wunder könnte 96 retten.

Wer darf bleiben, wer soll gehen?

Langsam müssen die Planungen für die nächste Saison vorangetrieben werden. Fakt ist: 96 strebt einen großen Umbruch an, zu wenige Spieler konnten die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. Aus diesem Grund haben wir Euch gefragt, mit welchen Spielern die Roten auch in der kommenden Saison planen sollten und welche Akteure den Verein verlassen sollten. Über 7.500 User haben abgestimmt!

Das Ergebnis ist etwas überraschend. Wir haben Euch zur Zukunft von 25 Spielern befragt. Ihr habt entschieden, dass die Mehrheit bleiben soll. 14 Spieler aus der Auswahl sollen auch in der kommenden Saison das Trikot von Hannover 96 tragen.