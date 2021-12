Das Dabrowski-Finale: Noch ein Spiel, dann ist er 96-Cheftrainer

Als 21-Jähriger rettete er Werder mit einem Kopfballtor gegen Schalke vor dem Abstieg. „Damals hatten wir das Messer schon richtig am Hals.“ Morgen geht es „nur“ um einen Job. 96 gegen Werder, um 13.30 Uhr beginnt am Sonntag als Nordduell und beendet anderthalb Stunden später die öffentliche Hängepartie mit Dabrowski.

Nur ein Spiel, so viele Geschichten. Da ist Marvin Ducksch, der im Hinspiel für 96 gegen Bremen traf, aber den Sieg gegen Werder verballerte. Und da ist Niclas Füllkrug, ein echter Derbyheld in Hannover und zweite Spitze neben Ducksch. Außerdem kehrt der freche Leonardo Bittencourt zurück. Die andere Seite hat den Joker Hendrik Weydandt, der im Sommer 2018 als unbekannter Einwechselspieler ein Fußballmärchen mit einem Tor gegen Bremen schrieb. Und da ist Christoph Dabrowski. Eine Story für sich.

Mit nordischer Ruhe gegen 96: So tickt Werder-Coach Ole Werner

Ob der Trainer schon mehr wisse? Nein, meint er. „Der Fahrplan steht, dass wir nach dem Bremen-Spiel die Entscheidung treffen.“ Das Drehbuch sieht einen ähnlichen Plot wie das Nordduell gegen Hamburg (1:0) vor. Manager Marcus Mann hätte demnach ein Treffen mit der 96-Mannschaft in der Kabine und solle verkünden: Dabrowski bleibt Trainer, mindestens bis Saisonende. Das ist der angesprochene Fahrplan.

Die 96-Trainer seit 2002 - und ihr Punkteschnitt in der Liga (Stand: 18. Dezember 2021)

Die Bremer kommen nach dem Passfälscherskandal um Markus Anfang ebenfalls mit einem neuen Trainer um die Ecke, der mit zwei Siegen die Kurve kriegte. Der Unterschied zwischen Ole Werner und Dabrowski ist, dass der 96-Trainer noch das „Interim“ aus dem Titel streichen muss. Dazu kann die 96-Mannschaft ihm verhelfen, und sie ist offenbar willens, dies zu tun. „Die Mannschaft ist extrem willig und wissbegierig, das hat mich beeindruckt“, sagt ihr Trainer. „Mir macht das Riesenspaß, jeden Tag mit den Spielern zu arbeiten. In der Kabine ist Leben drin.“

Der Saisonauftakt zwischen Bremen und 96 war ebenfalls sehr lebendig verlaufen. Zwei offensive Teams, ein 1:1, beide mit Siegchancen. Ein guter Einstieg damals in das kurze Kapitel mit Jan Zimmermann. Am Sonntag schreibt 96 zum Jahresabschluss ein neues. Der Name steht schon: Cheftrainer 2022.