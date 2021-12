"Nichts hängengeblieben": Mainas pikantes Wiedersehen mit Werder Bremen

Fritz nimmt geplatzten Wechsel sportlich

Was auch immer am Ende den Ausschlag für die Absage gab, heute ist es in Bremen kein Thema mehr, wie Clemens Fritz am Freitag auf der Pressekonferenz beteuerte. „Da ist nichts hängengeblieben“, sagte der Leiter Profi-Fußball und erklärte: „Natürlich sind die Wunschlösungen nicht immer realisierbar. Das ist aber ein Stück weit normal in diesem Geschäft.“

Am Sonntag kommt es nun also zum Wiedersehen - und ausgerechnet jetzt findet Maina nach zwei Jahren voller Verletzungen und Formtiefs offenbar zu alter Stärke zurück. Unter Christoph Dabrowski, mit dem ihn eine gemeinsame Vergangenheit verbindet, traf er in beiden Spielen und ließ seine Qualitäten als Offensivwaffe aufblitzen.