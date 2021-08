Zwei Buden im ersten Spiel: Ex-96-Stürmer Ducksch feiert Traumeinstand bei Werder Bremen

Elfmeter für 96 in Darmstadt – eine Sache für Marvin Ducksch. Aber ach, der war ja vor drei Tagen nach Bremen verkauft worden. Ersatzweise nahm sich Florent Muslija den Ball, hindern wollte ihn daran auch keiner. Vielleicht waren alle froh, dass er sich traute. Muslija schoss halbhoch in die linke Torwartecke. Marcel Schuhen fischte die Kugel mit den Händen. Es wäre der Treffer zum 1:2-Anschluss gewesen.

Am Tag danach bekam 96 im Quervergleich vorgeführt, was für die Ablöse von 3,2 Millionen Euro an die Weser floss. Werder bekommt im Spiel gegen Hansa Rostock einen Elfmeter. Ducksch nimmt sich gleich in seinem ersten Einsatz wie selbstverständlich den Ball und schießt unhaltbar hoch in linke Torwarteck – die 1:0-Führung (39.).