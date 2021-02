Hannover 96: Posse um Verletzung von Ducksch und Weydandt

96-Trainer Kenan Kocak ging vor dem Duell am Sonntag in Düsseldorf "vom Allerschlimmsten aus". Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt galten als verletzt - der komplette 96-Sturm sollte nicht dabei sein. Nun kam eine neue Diagnose aus München: Weder Ducksch noch Weydandt sollen verletzt sein. Das hat Folgen, intern soll es gekracht haben.

Die wichtigsten Stürmer in München beim Arzt, die anderen Spieler in Hannover – so gestaltete sich gestern die Vorbereitung auf die 96-Partie am Sonntag in Düsseldorf. 96-Sportchef Gerhard Zuber hatte Marvin Ducksch und Hendrik Weydandt nach München geschickt. Die Diagnosen aus der Praxis von Sportarztguru Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt kamen Freitag am frühen Abend – und enthielten Sprengstoff.