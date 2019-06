Slomka: "'Henne' ist in guter Verfassung" – was wird jetzt aus Jonathas?

"'Henne' ist in guter Verfassung", meinte Trainer Mirko Slomka im Anschluss. Weit weniger enthusiastisch fiel das Urteil über den brasilianischen Angreifer Jonathas aus. Der 96-Rekordeinkauf war neben sechs Nachwuchsspielern in der zweiten Halbzeit zum Einsatz gekommen und blieb ohne Torchance. "Jonathas war bemüht – aber leider ein wenig glücklos", sagte Slomka.

Mit der Verpflichtung der Offensivkräfte Marvin Ducksch und Cedric Teuchert werden sich die Einsatzchancen des Stürmers nicht unbedingt steigern. Insofern stellt sich die Frage, wie es mit ihm und Hannover 96 weitergeht.

In der vergangenen Woche war Jonathas' Berater in Hannover. Zuletzt brachten türkische Medien den Stürmer mit Trabzonspor in Verbindung.