Nach den ersten Transfers: Ist im 96-Sturm überhaupt noch Platz für Serdar Dursun?

In der Hierarchie rutscht Weydandt damit gefühlt in die Spitze. Serdar Dursun von Darmstadt hatte die 9 mal, als er in der 96-Jugend stürmte. Ist aber überhaupt noch Platz für den 28-jährigen Wunschspieler von 96-Trainer Kenan Kocak? Es wird jedenfalls eng für Dursun im 96-Sturm.

Jedes Kind möchte eine große Nummer sein. Die 1 ist beliebt – oder die 10 für die Spielmacher oder vor allem die 9 für die Stürmer. Das war auch bei Hendrik Weydandt so. Er berichtete am Donnerstag ein bisschen was über seine „Lieblingsnummer“. Nach der Vertragsverlängerung be­kommt Weydandt jetzt die Nummer, die früher mal Jupp Heynckes bei 96 auf dem Rücken trug – zuletzt allerdings nur mäßig erfolgreiche Torjäger wie Jonathas oder John Guidetti. Weydandt tauscht seine 26 ge­gen die 9, die stürmischste aller Stürmernummern.

Evina zielte zuletzt in der B-Jugend bei den Bayern konstant auf einem Top-Niveau, zum Saisonstart in Uerdingen schoss er vor einem Jahr noch in vier Spielen vier Tore in Serie – danach kam lange nichts. Sulejmanis Mannheim-Quote in der Regionalliga war gut (18 Treffer, zwölf Vorlagen), in der 3. Liga nur noch okay (sechs Tore, vier Vorlagen).

Bei Doumbouya ist noch nicht klar, ob er sich bei den Profis durchsetzt. Kann 96 einen wie Dursun doch noch gebrauchen? Ja, aber der Druck, ihn schnell holen zu müssen, ist erst mal weg. Sollte er noch nach Hannover kommen, kann er seine Nummer 19 aus Darmstadt mitbringen. Die ist frei.