Wildpark liegt Weydandt: "Henne" traf häufiger beim KSC als in der 96-Arena

Kurios: Den Großteil seiner Tore schießt Weydandt auswärts. Lediglich beim 1:0 gegen Mainz in der letzten Saison und beim 1:1 gegen Regensburg sowie dem 1:1 gegen Fürth in der aktuellen Spielzeit traf "Henne" im heimischen Stadion – also insgesamt bisher dreimal.

Damit hat der Stürmer mit seinen mittlerweile vier Treffern beim Karlsruher SC (zwei beim 3:3 am vergangenen Wochenende und zwei beim 6:0 im DFB-Pokal 2018) also im Wildsparkstadion öfter getroffen als in der Arena am Maschsee. Dabei hätten in Karlsruhe durchaus noch ein paar Tore dazu kommen dürfen. "Naja, ich hab ja ein Spiel leider ausgelassen im DFB-Pokal", meinte Weydandt mit Blick auf die 0:2-Niederlage in der DFB-Pokal-Neuauflage im August 2019.