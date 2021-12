Ex-96-Stürmer Ducksch verspricht vor Rückkehr nach Hannover: "Kein Torjubel"

Es wird ein kleines Ehemaligentreffen am Sonntag, wenn 96 den SV Werder Bremen empfängt. Stürmer Marvin Ducksch freut sich auf die Rückkehr. „Sportlich zwar nicht, aber persönlich hatte ich zwei schöne Jahre in Hannover“, sagte er am Dienstag in Bremen in einer Medienrunde: „Die Ta­bel­len­plät­ze waren nicht das, was ich mir vorgenommen hatte.“ Am Saisonende Rang sechs und 13, „das war nicht unser Anspruch“.

Er habe weiter „mit einigen Jungs Kontakt“ bei Hannover 96 und hoffe, dass das so bleibt. Vor dem Spiel werde er auch noch „mit dem einen oder anderen telefonieren“.