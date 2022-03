Wiedersehen mit Ex-Klub: Dabrowski baut bei Teuchert und Kerk auf „Portion Extramotivation“

Oh wie ist das schön... Im Po­kal hat 96 vor allem die vier Tore von Maximlian Beier gefeiert. Der 19-Jährige „hat eine tolle Entwicklung genommen, deswegen ist der Ausfall bitter“, sagt Trainer Christoph Da­brows­ki vor dem Spiel gegen Nürnberg. Der Stürmer fehlt wegen einer Corona-Infektion. Und nun? Keine Feier ohne Beier? Das sieht Da­brows­ki an­ders: „Wir werden gu­te Lö­sun­gen finden, um dem Gegner wehzutun.“

Anzeige

Die Lösung liegt statistisch nahe. Wenn Ce­dric Teuchert (25) spielt, hat 96 an Einsätzen und Punkten gemessen eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Teuchert kam im Winter von Union Berlin. Er hat zwar nur ein Tor gemacht beim 2:2 gegen Darmstadt, aber seine Quote bei 96 liegt bei 1,57 Punkten im Schnitt pro Spiel – hochgerechnet auf eine Saison sind das 53,38 Zähler. Mit 55 kam Heidenheim vor zwei Jahren in die Re­le­ga­tion.