Hannover 96 will beim Ticketverkauf warten: Noch keine Lösung für Dauerkarten 

„Das wissen wir noch nicht“, sagt 96-Chef Martin Kind. Eigentlich wäre jetzt die Zeit, in der der Dauerkartenverkauf startet. Es wäre auch wichtig, um eine Einnahmequelle zu haben. Doch wegen Corona läuft in diesem Jahr alles anders. Nicht mal der Saisonstart ist terminiert. Die DFL bevorzugt den 28. August als Starttag, die Zweitliga-Klubs wollen erst im September starten. „Wir brauchen möglichst schnell von der DFL den Termin, um planen zu können“, erklärt Kind. Die Liga hat ein neues Startkonzept vorgelegt, es soll dieser Tage vom Präsidium beschlossen werden. „Jeder Tag zählt“, sagt Kind.

Ab wann will 96 Dauerkarten verkaufen?

Wann entscheidet 96 über den Verkaufsstart?

Mit Stadionchef Christian Katz hofft Kind noch im Juli Pläne ausarbeiten zu können. Voraussetzung für den Verkaufsstart seien zwei Dinge: „Wir müssen den Spielplan kennen und wissen, wie viel Zuschauer ins Stadion dürfen.“ Solange das unklar ist, wird 96 bis auf Weiteres keine Tickets verkaufen. „Normalerweise haben wir im Juli alle Dauerkarten und Logen verkauft“, sagte Kind. Aber: „Das macht keinen Sinn. Wir können nicht jetzt verkaufen, um dann möglicherweise wieder erstatten zu müssen. Der Verwaltungsaufwand ist zu hoch, das können wir nicht leisten.“

Welche Probleme gibt es mit den Fans?

DFL und 96 würden gern mit Fans in die neue Saison starten. Kind: „Ich hoffe, dass das zumindest mit begrenzter Kapazität möglich wird.“ Stehplätze werden vermutlich gar nicht genutzt werden dürfen. Auch die Sitzplatzkapazität wird begrenzt. Die Ansteckungsgefahr wäre ansonsten zu groß. Eine Prozentregel scheint denkbar, das haben auch die Vereine ins Auge gefasst. Ein Rechenbeispiel: Wären 15 Prozent Auslastung erlaubt in den Stadien, dürften 7350 Hannover-Fans in die HDI-Arena.