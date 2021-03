Hannover 96 will Jaka Bijol erneut ausleihen - Zukunft von Falette und Twumasi offen

Dazu zählt vor allem der aktuelle Kader. Der Punkt, an dem keine Fehler mehr passieren dürfen, ist die Mannschaft selbst. 96 hat sich bereits in dieser Saison nicht weiterentwickelt. Die letzte Spielzeit schloss 96 als Sechster ab, jetzt rangiert die Mannschaft auf Platz neun, allerdings mit zwei Nachholspielen. Werden beide Partien gewonnen, wäre man wieder Sechster.

"Wir können über alles reden"

Bijol darf allerdings bleiben, der Slowene soll für ein zweites Jahr ausgeliehen werden. „Wir können über alles reden, aber zu dem vereinbarten Preis werden wir ihn auf keinen Fall übernehmen“, stellt Kind klar. Sonderbare 5 Millionen Euro müssten für den 22-Jährigen an ZSKA Moskau überwiesen werden. Bijol spielte am Sonntag eine Stunde lang für Slowenien beim 1:2 in der WM-Qualifikation in Russland und kehrt am Montag nach Hannover zurück.