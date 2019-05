Hannover 96 will "schnellen Fußball, der die Leute begeistert" - mit Waldemar Anton 

Ein "Sportwagen", in dem Anton sitzt

96 baut eine Tempomannschaft auf. Es wird aber eher nicht so zügig gehen, bis der Zweitliga-Sportwagen losrast. 96 hat trotz des feststehenden Abstiegs Zeit verloren. Schlaudraff, der erst mit der Beförderung den Zündschlüssel für das Rennen um die besten Spieler in die Hand bekam, muss den Kader „sukzessive verstärken“. Etwa 80 Prozent des Kaders, so Kind, sollen bis zum Trainingsauftakt am 17. Juni in Hannover sein.

"Er kann in der 2. Liga den Unterschied ausmachen"

Waldemar Anton soll dann auch dabei sein, auch wenn der U21-Nationalspieler in der Bundesliga bleiben möchte. Kind: „Wir planen mit ihm.“ „Er kann in der 2. Liga den Unterschied ausmachen“, versichert Schlaudraff. Bisher sind die Angebote aus der Bundesliga – Schalke, Bremen, Gladbach – mehr heiße Luft als heiße Gerüchte. 12 Millionen Euro möchte in der Bundesliga keiner zahlen, die war der 22-Jährige aber mal mindestens wert. Anton beauftragte inzwischen neue Berater, darunter Arthur Beck, den Bruder von Profi Andreas Beck – und Nadir Kama, der mal Noah Sarenren Bazee beriet. Anton soll sogar ein 12-Millionen-Angebot aus England gestoppt haben, weil er an eine Bundesliga-Offerte glaubt.