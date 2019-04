Heldt in der Warteschleife, Schlaudraff im Hinterkopf: So will sich 96 neu aufstellen

Thomas Doll wünschte „einen schönen Montag“ nach dem Training der Reservisten, die Stammspieler fuhren derweil Rad. Der Trainer von Hannover 96 ist noch im Amt, so wie es Profichef Martin Kind nach dem 0:1 gegen Schalke angekündigt hatte: In Wolfsburg sitze Doll am Sonnabend „mit Sicherheit auf der Bank“. Weiter offen bleibt, ob Horst Heldt dann noch neben dem Trainer sitzt. Gestern hatte Kind diverse geschäftliche Termine und ohnehin keine Zeit für Personalgespräche. Überhaupt hat Kind keine Eile im Fall Heldt. „Aktionismus bringt uns nicht weiter. Wir werden die Dinge in Ruhe analysieren.“

Trennung vertagt - Neues Modell in Planung Die Trennung ist vertagt – aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Heldt arbeitete gestern weiter in seinem Büro in der Geschäftsstelle. Wichtiger ist für Kind nicht nur die Frage nach Heldts Nachfolger, sondern wie 96 grundsätzlich im sportlichen Bereich aufgestellt werden soll. Es soll nicht nur einen frischen Anstrich geben, sondern es sollen auch neue Wände eingezogen werden. Es sollen nicht nur Personen ausgetauscht werden, sondern ein Modell entworfen werden, wie Transferentscheidungen besser abgesichert werden können.

Transferflop-Quote bei 96 so hoch wie noch nie So hoch wie zuletzt unter Heldt war die Flop-Quote bei 96 noch nie. Kevin Wimmer, Bobby Wood, Takuma Asano und nach gutem Anfang auch Walace, dazu Genki Haraguchi sind Enttäuschungen. Florent Muslija kann vielleicht in der zweiten Liga wichtig werden. Dazu in der Vorsaison der 10-Millionen-Euro-Rekordflop Jonathas und 3-Millionen-Euro-Reinfall Josip Elez, der gar keine Rolle mehr spielt. 96 hat bei Transfers so oft danebengegriffen, dass sich keiner über den Abstieg wundern muss. Die Idee, Aufsichtsrat Martin Andermatt mit in die Verantwortung zu nehmen, ist zwar gescheitert, aber nur, „weil Andermatt seine Rolle nicht ausgefüllt hat“, meint Kind. Der Schweizer sollte Manager Heldt kontrollieren. Andermatt hätte sein Veto bei Spielerverpflichtungen einlegen können, hat dies aber nicht getan.

Feste Instanz soll installiert werden Den grundsätzlichen Kurs hält Kind dennoch weiter für richtig. „Wir müssen die Entscheidungen breiter und professioneller aufstellen, Antworten und neue Positionen finden.“ Der Plan klingt gut: Eine feste Instanz soll im Klub installiert werden, um unabhängiger vom Kommen und Gehen der Trainer und Manager zu werden. Kind weiß aber auch: „Die Schlüsselfiguren sind Sportdirektor, Trainer und die Spieler.“ Alles wird neu in der sportlichen Führung – aber bevor es so weit ist, sollen erst mal die Strukturen klar sein.

Schlaudraff steht in den Startlöchern - aber nicht für die erste Reihe Heldt wird gehen müssen, ob in dieser oder der nächsten Woche – das ist für Kind unerheblich, da der Abstieg nicht mehr zu verhindern sein wird. Geplant wird ja bereits und weiter im Hintergrund – und zwar ohne Heldt. Mit Jan Schlaudraff steht auch der erste Neue fürs Management fest. Am 1. Juli fängt der Ex-Nationalspieler an, wird aber nicht in der ersten Reihe arbeiten. Schlaudraff wird mit einem neuen Manager arbeiten, der vielleicht gleich zum Geschäftsführer Sport befördert wird. Offen ist nur, wann der neue Sportchef vorgestellt wird.

