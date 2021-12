Erster Wintertransfer? 96-Manager Mann denkt über Fürths Adrian Fein nach

96 sucht Verstärkung – und Wünsche sollen ja in der Weihnachtszeit ab und zu in Erfüllung gehen. „Wir sind wachsam und halten die Augen offen, ob sich etwas Sinnvolles ergeben kann“, sagt der Sportchef. Marcus Mann will aber der Gefahr widerstehen, „irgendetwas zu tun, nur damit alle beruhigt sind. Wir werden nur was machen, wenn es passt.“

Möglich, dass es bei Adrian Fein passen könnte. „Ich habe vernommen, dass er gehen kann“, sagt Mann. Er weiß aber noch viel mehr über den defensiven Mittelfeldspieler, der bis Juni 2023 noch beim großen FC Bayern unter Vertrag steht, zuletzt aber permanent verliehen worden war. „Ihn kennt man aus seiner Zeit in Regenburg und beim HSV“, führt Mann aus. „Er hatte eindreiviertel gute Jahre und zuletzt eineinhalb weniger gute.“