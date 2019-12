Hannover 96: Wintertransfers von Punkten abhängig

Ob und wie viele neue Spieler im Winter zu Hannover 96 kommen, hängt von der Punktzahl ab. Nach den Spielen in Bochum und gegen Stuttgart könnte Hannover an den Aufstiegsplätzen dran sein. Verteidiger Anthony Jung (Bröndby) steht auf einer Liste, Robin Bormuth (Düsseldorf) will die Fortuna verlassen.

Der Innenverteidiger wollte schon zum Ende der letzten Saison zu 96 wechseln, doch sein Trainer Friedhelm Funkel legte sein Veto ein. „Auch ein guter Spieler“, sagt Sportdirektor Jan Schlaudraff über Bormuth, „aber der Trainer hat auch gesagt, er legt alle Konzentration auf die beiden Spiele. Es macht schon Sinn, ihn einzubinden.“ Schlaudraff habe noch „mit keinem Spieler gesprochen.“