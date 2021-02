"Interessiert mich null": Transfers der Konkurrenz lassen 96-Coach Kenan Kocak kalt

Bei 96 fällt in diesem Winter der Faktor weg, zumindest, was frische Rivalen vom Transfermarkt angeht. Die anderen Klubs der 2. Bundesliga haben durchaus zugeschlagen. „Das interessiert mich null“, erklärt der 96-Trainer, „mich interessieren meine Jungs, meine Mannschaft.“

Natürlich hätte Konkurrenz der Mannschaft von Hannover 96 gutgetan, gerade im Angriff. Das weiß auch Kenan Kocak. „Profis müssen wissen, dass es immer Konkurrenz geben wird – außer, sie gehen zurück in die A-Klasse, wo sie gesetzt sind, kaum trainieren und von Sonntag zu Sonntag nur zum Spiel kommen“, sagte Kocak, „im bezahlten Fußball wird Konkurrenz immer ein wichtiger Faktor sein."

Dennoch hat auch Kocak beobachtet, wie viel Gedanken, Energie und auch Geld die anderen Klubs in den Transfermarkt gesteckt haben. „Osnabrück hat so­gar am Montag am Spieltag zwei Neue geholt“, sagte er, „Sandhausen holt nonstop Spieler, Nürnberg holt Möller Daehli, Heidenheim holt Kleindienst, Düsseldorf holt Klaus. Da ist Bewegung auf dem Markt.“

In Hannover bewegte sich seit zehn Jahren zum ersten Mal nichts. Kocak hätte nichts dagegen gehabt, dass neue Spieler dem Kader Dampf machen. „Konkurrenz sollte fördernd sein und nicht lähmen. Wir alle müssen lernen, damit umzugehen“, sagte er, „das erwarte ich von jedem Einzelnen.“