Terodde, Ducksch, Weydandt, Dursun: Braut sich da ein 96-Wirbelsturm zusammen? 

Trainer Kenan Kocak wünscht sich sechs Wochen Vorlauf zur Vorbereitung – Dienstantritt für die Profis wäre damit etwa am 7. August. Bis dahin sollte das neue Team komplett sein. Heißt: Vier Wochen bleiben, um am Kader zu basteln. Mit dem klaren Ziel Aufstieg.

Die gute Nachricht für die Planer von Hannover 96 vorweg – der Saisonstart wird wohl weiter in den September verschoben. Der von der DFL angekündigte Beginn zum 28. August ist nach einem Votum der Zweitligisten gekippt worden. Auf die Bestätigung seitens der DFL wartet 96 allerdings schon seit Tagen. Es soll nun vermutlich erst am 18. September losgehen. „Der Zeitdruck ist dann weg“, sagt 96-Profichef Martin Kind. „Wir können gelassen die neue Mannschaft zusammenstellen.“

Natürlich ist das nur ein Zahlenspiel. Keiner weiß, ob es so kommt, das hängt ja auch von vielen anderen Faktoren ab. Aber die 96-Planer dürfen ja mal so rechnen. Kleiner Nachteil allerdings – es müsste immer einer von der Bank kommen. Die im Fußballneudeutsch so genannten Boxspieler Dursun und Weydandt dürften nur selten gleichzeitig auf dem Platz stehen.

Ähnlich war es ja in der vergangenen Rückrunde nach der Verpflichtung von John Guidetti. Kocak setzte abwechselnd auf zwei Pärchen – jeweils einen spielenden Stürmer wie Ducksch oder Cedric Teuchert, dazu einen Mittelstürmer wie Guidetti oder Weydandt. Die Zuteilung wechselte, Ducksch spielte mal mit Weydandt und mal mit Guidetti. In der neuen Saison wären es dann Weydandt und Dursun, die mit Ducksch koalieren müssten.

Mit den drei Stürmern soll es aber noch nicht genug der Offensive sein. „Zwei schnelle Außen“ sucht 96 laut Kind noch. „Die Boxspieler müssen ja gut bedient werden.“ Klingt nach einem guten Plan für die Offensive. Die schlechte Nachricht dabei ist, dass Weydandts Entscheidung aussteht, ob er bleibt oder ein Angebot aus der 1. Bundesliga annimmt.

Doch womöglich eröffnen sich noch weitere Möglichkeiten. So will Köln Simon Terodde abgeben, der Vertrag läuft nur noch ein Jahr. In der Bundesliga kommt der Stürmer nicht so gut klar. In seinen 220 Zweitligapartien erzielte er aber 118 Tore und wurde dreimal Torschützenkönig. Der HSV soll Interesse haben, bei 96 denkt man auch mal über den 32-Jährigen nach. Für Tore ist Terodde schließlich immer gut.