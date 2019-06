Hannover 96: Wird Ingolstadts Sonny Kittel der erste Schlaudraff-Neuzugang?

Alles aus in Ingolstadt. Der Abstieg in die 3. Liga hat schwere Folgen für die Bayern. Abgesehen vom sportlichen Absturz fiel der Wert des stärksten Spielers mit der Niederlage gegen Wehen Wiesbaden auf den Nullpunkt. Sonny Kittel, einer der gefährlichsten Zweitligaspieler der vergangenen zwei Jahre (20 Tore, 22 Torvorlagen), hätte Ingolstadt bei der Rettung mehr als 6 Millionen Euro bringen können. Nun, nach dem Abstieg, ist er ablösefrei. Hannover 96 ist mehr als interessiert an dem 26-Jährigen, der neben Julian Draxler mal als bester Techniker im deutschen Nachwuchs galt.