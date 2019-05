Hannover 96: Das sind die lustigsten Bilder aus der roten Fußballwelt! 

Tja, so richtig Spaß hat Hannover 96 in dieser Saison leider nicht gemacht. Der Abstieg in die 2. Bundesliga ist wohl kaum mehr abzuwenden, auch abseits des Platzes war das Erscheinungsbild "suboptimal". Aber die folgenden Fotos aus dem Kosmos der Roten zaubern Euch ein Lächeln ins Gesicht. Versprochen!