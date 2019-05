Hannover 96: Wohin steuern die Kapitäne Bakalorz und Esser?

Den letzten 96-Auftritt in der Bundesliga mit dem 1:2 in Düsseldorf hat sich Marvin Bakalorz gespart. Der Kapitän blieb verletzt in Hannover. Ob er auch in der zweiten Liga bleibt, ist offen. 96 denkt über eine Vertragsverlängerung nach. Der 29-Jährige hat aber die Chance, ablösefrei zu einem anderen Bundesliga-Verein zu wechseln. Nach SPORTBUZZER-Info hat er Anfragen aus Freiburg und Augsburg vorliegen.