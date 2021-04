Letzte Infos zum Nachholspiel von Hannover 96 gegen die Würzburger Kickers

Die Ausgangslage: Für 96 geht es zunächst einmal darum, den Schwung aus der zweiten Hälfte des Heimspiels gegen den HSV (3:3) mitzunehmen, seiner Favoritenrolle gerecht zu werden und die Niederlage aus dem Hinspiel wettzumachen. Die Tabellenkonstellation ist klar, denn der Tabellenzehnte empfängt das abgeschlagene Schlusslicht. Anzeige Die Würzburger Kickers haben in 26 Spielen erst 16 Punkte sammeln können, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt nach der 0:1-Niederlage in Sandhausen bereits zehn Zähler. Verlieren sie auch das Nachholspiel in Hannover und anschließend am Sonntag das Kellerduell gegen Nürnberg, ist der Abstieg praktisch besiegelt. Für 96 geht es derweil in den verbleibenden Partien nur noch darum, in der Tabelle möglichst weit oben abzuschließen. Der Aufstiegszug ist ziemlich sicher bereits abgefahren.

Die Statistik: Bislang gab es das Duell zwischen Hannover 96 und den Würzburger Kickers erst viermal. In der Aufstiegssaison 2016/17 gewann 96 das Heimspiel mit 3:1, in Würzburg trennten sich beide Teams torlos. Im Hinspiel dieser Spielzeit verlor 96 mit 1:2 bei den Kickers, die schon damals abgeschlagenes Schlusslicht waren. Darüber hinaus trafen Hannover und Würzburg auch in der 1. Runde des diesjährigen DFB-Pokals aufeinander. Hier konnte sich 96 mit 3:2 durchsetzen, die Gegentore fielen spät. Personalsituation bei 96: Hendrik Weydandt hat seine Speicheldrüsenentzündung auskuriert, kann gegen das Schlusslicht wieder mitwirken. Moussa Doumbouya hatte zuletzt leichte Oberschenkelprobleme, sollte aber ebenfalls zur Verfügung stehen. Nicht gut sieht es aus bei Youngster Mick Gudra (Schlag auf den Fuß) und Kingsley Schindler, der nach heftigen Pferdekuss nur individuell trainiert hat. Kein Thema für die Startelf dürfte zudem Baris Basdas sein, der nach dem Tod seines Vaters erst kurz vor der Partie wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Langzeitverletzt fehlen einzig noch Franck Evina und Timo Hübers. Personalsituation bei Würzburg: Die Kickers müssen weiterhin auf Innenverteidiger Ewerton verzichten, auch Linksverteidiger und Führungsspieler Arne Feick (Adduktorenverletzung) fehlt. Darüber hinaus stehen voraussichtlich Niklas Hoffmann, Luke Hemmerich und Hendrik Hansen (Patellasehne) nicht für die Partie in Niedersachsens Landeshauptstadt zur Verfügung.

