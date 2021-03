Hannover 96 mit Ersatzkeeper daheim gegen Würzburg - da war doch mal was? 

Heimspiel gegen die Würzburger Kickers - das gab es in der Historie von Hannover 96 erst einmal. In der Aufstiegssaison 2016/17 gewann 96 mit 3:1. Damals im Tor: Ersatzkeeper Samuel Sahin-Radlinger, der vor allem in der Schlussphase in den Mittelpunkt rückte. Am Sonntag muss jedenfalls wieder die Nummer zwei (Martin Hansen) ran. Ein gutes Omen?