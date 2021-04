"Enttäuschung sitzt tief": Das sind die Stimmen zur 96-Niederlage gegen Würzburg

Hannover 96 hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga blamiert. In einem Nachholspiel des 25. Spieltag verlor die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak gegen den zuvor abgeschlagenen Tabellenletzten Würzburger Kickers mit 1:2 (0:0) und bleibt nach dem sechsten sieglosen Ligaspiel in Serie mit 36 Punkten auf Rang zehn. „Wir haben ein sehr, sehr schlechtes Spiel abgeliefert“, monierte 96-Manager Gerhard Zuber. Genki Haraguchi (47. Minute) traf für Hannover. Frank Ronstadt (58.) und Rajiv van la Parra (80.) drehten die Begegnung für die Mannschaft von Trainer Ralf Santelli.

Nach Abpfiff zeigten sich alle 96er maßlos enttäuscht. Was genau Trainer Kenan Kocak, Zuber und Torhüter Michael Esser sagten, seht Ihr in unserer Galerie.