Stimmen zum 96-Pokalspiel bei den Würzburger Kickers: "Ziehe den Hut vor der Mannschaft"

Hannover 96 steht nach dem 3:2-Sieg gegen die Würzburger Kickers in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Trotz der beiden späten Gegentore ist 96-Trainer Kenan Kocak zufrieden mit der Leistung seines Teams. "Die Mannschaft hat fast nichts zugelassen", sagte der Coach. Als Manko hat er die Chancenverwertung ausgemacht.

96-Trainer Kenan Kocak zum Spiel: "Die Mannschaft hat fast nichts zugelassen. In einigen Phasen waren wir richtig gut. Das Manko ist, dass wir viele Chancen haben liegen lassen. Ich ziehe den Hut vor der Mannschaft und vor dieser Leistung. Ich bin fast dankbar, dass es bei den Standards passiert. Das wird die Sinne schärfen. Darüber werden wir uns unterhalten." ©

Nach dem erfolgreichen Start in die neue Spielzeit geht es für 96 am kommenden Samstag (13 Uhr) in der zweiten Liga mit einem Heimspiel gegen den Karlsruher SC weiter.