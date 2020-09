User-Noten: Bewertet die Spieler von Hannover 96 nach dem Pokalspiel in Würzburg

So hat sich Hannover 96 das vorgestellt: Durch einen souveränen 3:2-Erfolg bei den Würzburgers Kickers steht das Team von Kenan Kocak nun in der zweiten Runde des DFB-Pokals. 96 war dabei von Anfang an die bessere Mannschaft, ließ in der Defensive kaum etwas anbrennen und setzte in der Offensive immer wieder entscheidende Nadelstiche.

So auch bei den drei Treffern von Hendrik Weydandt (23.), Dominik Kaiser (59.) und Timo Hübers (78.). Auch sonst war 96 die reifere Mannschaft. Den Würzburgern gelangen kurz vor Schluss nur noch zwei Ehrentreffer durch Arne Feick nach einer Standardsituation (89.) und Robert Herrmann vom Punkt (90.+5).