Kommt Kocaks Wunschkandidat? Simon Falette vor Unterschrift bei Hannover 96

Wie die französische Zeitung L’Équipe berichtet, ist der 28-Jährige, der am Main noch einen Vertrag bis Saisonende hat, für am Montag für Medizincheck und Vertragsunterschrift nach Hannover gekommen. Falette gilt als Wunschspieler von Trainer Kenan Kocak für die doch recht dünn besetzte Defensive. Nach SPORT BUZZER-Informationen könnte der Transfer nur noch scheitern, wenn plötzlich noch ein anderer Verein um die Ecke kommt...

Schon seit geraumer Zeit wird Simon Falette mit Hannover 96 in Verbindung gebracht. Sah es zuletzt jedoch danach aus, als würden die Roten im Rennen um den Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt zu namhafte und zahlungskräftige Konkurrenz haben, bahnt sich jetzt doch etwas überraschend eine Einigkeit mit dem Nationalspieler Guineas an.

Falette war im Sommer 2017 vom FC Metz nach Frankfurt gewechselt, war dort zunächst Stammkraft, kam in der Folgesaison unter Adi Hütter aber nicht mehr zum Zuge und wurde im Januar an Fenerbahce Istanbul verliehen. Der türkische Topklub zog die vereinbarte Kaufoption nicht, sodass der guineische Nationalspieler (Marktwert laut transfermarkt.de: 1,8 Millionen Euro) zur Eintracht zurückkehrte.

Geboren in Le Mans wurde Falette beim FC Lorient ausgebildet, feierte dort auch sein Profidebüt. Über Stationen in Laval und Brest landete er in Metz, wo er mit starken Leistungen die Eintracht auf sich aufmerksam machte. Sein Debüt in der Nationalmannschaft Guineas gab Falette am 18. November 2018 beim 1:1 gegen die Elfenbeinküste.