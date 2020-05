"Haben Alternativen": Schalke stört Pläne von Hannover 96 mit Wunschkandidat Kevin Stöger

Die Kontakte zum Mittelfeldspieler knüpfte Schalkes Sportvorstand. Jochen Schneider kennt ihn aus der gemeinsamen Zeit in Stuttgart. Zwischen 2009 und 2013 stand Stöger beim VfB unter Vertrag.

Es war zwar klar, dass es Konkurrenz geben würde – denn der 26-Jährige kann Fortuna Düsseldorf ablösefrei verlassen. Mit Schalke hat sich aber ein starker Bundesligist in das Werben um den Österreicher eingeschaltet. Das heißt wohl für 96: Wenn Schalke nicht infolge der Corona-Krise pleitegehen sollte, wird Stöger ins Revier wechseln.

Der Plan klingt gut – aber nun droht er zu platzen. Hannover 96 will Kevin Stöger zum Kopf der neuen Mannschaft machen, er soll aus dem Mittelfeld den Takt angeben.

Der Profi hatte sich zuletzt geweigert, den auslaufenden Vertrag in Düsseldorf zu verlängern. Ein Abstieg des derzeitigen Drittletzten dürfte die Wahrscheinlichkeit für einen Stöger-Wechsel noch erhöhen.

Auch die Roma hatte schon vorgefühlt

Bei der Frage „Schalke oder 96?“ wird Stöger wohl keine Wahl haben, zumal er immer wieder seine großen Ziele formuliert hat. „Natürlich träumt jeder von der Champions League“, hat er wissen lassen.

Im Sommer 2019 klopfte bereits ein großer Klub an, der AS Rom wollte die Ausstiegsklausel von vier Millionen Euro nutzen. Die Italiener verzichteten aber, weil sich Stöger das Kreuzband riss. Dadurch verpasste er die komplette Hinrunde, ist aber seit Rückrundenstart wieder am Ball und gehört auch zur Stammelf.