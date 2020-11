96-Meinung: Die Träume vom Aufstieg sind zu hoch gegriffen - das war unterirdisch

In Abwesenheit von Cheftrainer Kenan Kocak enttäuschte Hannover 96 auf ganzer Linie. Beim Tabellenletzten Würzburger Kickers setzte es eine 1:2-Niederlage. Dafür gibt es keine Entschuldigung, meint SPORTBUZZER-Redakteur Dirk Tietenberg, und sieht Klubboss Martin Kind in puncto Wintertransfers in der Pflicht.