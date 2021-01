Rolf Moßmann ist seit einem Jahr 96-Torwarttrainer: "Muss ein bisschen verrückt sein"

Rolf Moßmann, willkommen über Video bei mir zu Hause … Anzeige Danke. Was sind das für Pokale da im Hintergrund?

Die sind von meinem Sohn und seiner Mannschaft. Irgendjemand muss sie ja aufbewahren. Welche Pokale haben Sie denn zu Hause stehen? Einen goldenen Reusch-Handschuh für die wenigsten Gegentore damals in der Landesliga. Bei der SG Hemsbach, wir haben bis zur Verbandsliga gespielt, 4. Liga damals. Aber – das ist schon ein paar Jahre her. Wir werden nicht jünger. Als Sie anfingen, haben Sie uns Journalisten gesagt: Es ist nicht wichtig, was für einen Bauch man hat, wichtig ist, was man im Kopf hat. Dürfen wir Sie auf Ihre Figur ansprechen? Ist das wichtig?

Von Rynio bis Zieler: Die Stammtorhüter von Hannover 96 seit 1979 Jürgen Rynio: 1979 bis 1986 (204 Spiele) ©

Vielleicht nicht. Sie sind unter anderem wegen Ihrer Figur Kult in Hannover, im Profisport durchaus außergewöhnlich. Finde ich nicht. Aber ich habe damit wirklich kein Problem. Es gibt im Fußball nur gut oder nicht gut. Groß, klein, dick, dünn, das spielt keine Rolle. Ich fühle mich auch wohl. Ich kann alles machen, ich bin fit, ich kann schießen, ich kann laufen gehen, wenn es nicht gleich ein Marathon wird. Sie haben früher Schrauben verkauft. Stimmt das? Stimmt nicht ganz. Ich habe Industriekaufmann gelernt, Abitur gemacht. Gearbeitet habe ich dann bei der Firma Berrang, ein Schraubengroßhandel, der spezialisiert ist auf Verbindungselemente. Berrang hat in Langenhagen übrigens eine große Filiale. Ich habe die Verlagsgruppe Rhein-Neckar geleitet. Aktuell bin ich freigestellt. Sie haben mit Schrauben und Verbindungselementen zu tun, und Ihr Torwart Michael Esser hat das Material dann als Klempner verarbeitet. Ist das nicht eine wundervolle Verbindung? Das stimmt. Das erdet einen für dieses Profigeschäft. Ich bin ja nicht erst Torwarttrainer, seit ich bei Hannover 96 bin. Ich habe das jahrzehntelang gemacht. Michael Rechner ist Torwarttrainer in Hoffenheim, in Europa total anerkannt. Den habe ich trainiert. Ich habe mich immer fortgebildet, und da gibt es auch europaweit immer noch viel zu wenig im Torwartbereich, in unserem Metier. Das Torwartspiel ist eine andere Sportart in der Mannschaftssportart Fußball.

Geschätzte 70 Prozent des Trainings sind die Torhüter auch unter sich, oder? Es sind etwa 50 Prozent. In diesen 50 Prozent stellen wir Szenen nach, die im Spiel passieren können. Wir müssen immer wissen: Was verlangt das Spiel von einem Torwart?

Kürzlich haben Sie Blinklichter an die Dummys angebracht. Was passiert da? Das sind Blazepods – die gibt es in allen möglichen Variationen. Das Training gehört zur kognitiven Arbeit, vereinfacht gesagt, trainieren wir die Birne. Im Profibereich ist körperlich alles ausgereizt, aber im Kopf lassen sich viele Querverbindungen herstellen. Wir trainieren das Gehirn. Wie wirkt sich das aufs Torwartspiel aus? Ich gebe Ihnen eine Szene: Gegen St. Pauli schießt Kyereh von der Mittellinie aufs Tor. Bruno Esser war beim Schuss bereits auf dem Weg zurück, weil er sah: Kyereh hat keinen Gegnerdruck, Kyereh sieht, dass Bruno weit vor dem Tor steht. Bruno sieht es auch an der Körperhaltung und switcht sofort um, ist in dem Moment schon auf dem Rückweg. Das sind Dinge, die können wir trainieren, die Gedanken einfach schneller machen, die Entscheidungen, die Handlungen, die Techniken, alles geht schneller. Beim Abfangen eines Flankenballs trifft ein Torwart 14 Entscheidungen innerhalb von vier Sekunden. Alles muss blitzschnell gehen.

Michael Esser: Bilder seiner Karriere Beim VfL Bochum gelang Esser der Durchbruch im Profifußball. Allerdings kam er zu Beginn seiner Bochum-Zeit zunächst bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz. ©

Wie erklären Sie den Torwartfehler beim 0:1? Fehler? Ein Spieler von St. Pauli steht direkt vor Bruno. Er sieht den Ball nicht oder zu spät. Wir reden ja drüber, über gute und schlechte Szenen. Das ist sicherlich ein Ball, den kann er halten. Aber er sieht den Ball erst, als er vielleicht einen Meter vor ihm ist. Wir nehmen solche Tore zum Anlass, das ins Training aufzunehmen. Sie verteidigen Ihren Torwart. Sehen Sie sich als Beschützer Ihrer Leute? Das ist so. Wenn Kritik berechtigt ist, habe ich kein Problem zu sagen, das ist ein Fehler. Aber Fehler, das ist schnell gesagt. Ich sage: Guckt euch doch die Szene erst mal richtig an. Der Torwart ist die ärmste Sau, unterschreiben Sie das? Nein. Der Torwart hat nur eine Sonderstellung in der Mannschaft, weil er die Hände nehmen kann. Der Torwart ist nicht die ärmste Sau, nur der Letzte in der Kette. Torwart ist eine total interessante Position. Sie kann den Unterschied ausmachen über Sieg oder Niederlage. Ein Torwart ist mental nach einem Spiel kaputt, als hätte er 60 Sprints gemacht.

Früher musste derjenige ins Tor, der zuletzt gewählt wurde. Wie war es bei Ihnen? Bei uns haben die Torhüter gewählt. In der D-Jugend habe ich mich auf Hartplatz ins Tor gestellt. Die Position ist halt auch geil. Welcher Verrückte rennt dem Stürmer entgegen und sagt: Komm, schieß mir doch ins Gesicht! (lacht) Ich trainiere mit unseren Jungs zum Teil Körpertreffer. Ich schlage den Tennisball mit einem Schläger mit 80 km/h auf den Oberkörper. Da muss man schon ein bisschen positiv verrückt sein. Sind Handballtorhüter verrückter? Definitiv. Aus zwei Metern mit 100 km/h, der Kopf ist immer in der Nähe, also vor Handballtorhütern ziehe ich den Hut. Wenn es coronabedingt wieder funktionieren sollte, möchte ich mich da gern mit den Recken mal austauschen. Ich finde es wichtig, über den Tellerrand rauszuschauen. Mit Kenan Kocak haben wir das in Mannheim und mit dem Eishockeyteam der Adler geplant. Das öffnet neue Horizonte. Was halten Sie von der Idee, dass Fünf- bis Achtjährige ohne Torwart spielen sollen? Ganz ehrlich, gut finde ich es nicht, aber auch nicht dramatisch. Ich würde schon mit Neunjährigen bereits mit der Spezialisierung beginnen, aber die Torhüter immer wieder im Feld spielen lassen. Ich verstehe ja den Sinn dahinter. Allerdings: Auch Kinder spielen Fußball, um Tore zu machen. Ich spiele ja auch kein Schach und lass die Dame weg.

Mit Lachgarantie! Die lustigsten Bilder aus dem Kosmos von Hannover 96 Lustige Bilder aus dem 96-Kosmos! ©

Und bei den Kindern die Emotionen? Auf dem Bolzer schießen die Kinder auch aufs große Tor und machen nachher den Jubel der Stars nach. Als mein Sohn sein erstes Tor erzielte, als Rechtsverteidiger einen Strahl diagonal in den Winkel geschossen hat, im Derby gegen Waldhof, da rennt der zur Außenlinie und macht den Ronaldo-Jubel. Ich finde, man nimmt den Kindern diese Emotion, wenn sie nicht mehr auf große Tore schießen. Ihre Torhüter haben am häufigsten zu null gespielt in der Liga. Die weiße Weste, auch Ihr Verdienst? Nein. Ich bin der Zuarbeiter. Ich versuche, den Torhütern alle Dinge an die Hand zu geben, die sie brauchen. Ich vergleiche das mit einer großen Kommode mit vielen Schubladen. Wir müssen so gut trainieren, dass sie die Schublade so schnell wie möglich aufmachen können, wie sie es brauchen. Ich freue mich sehr, wenn einer der Torhüter kein Gegentor kassiert. Was zeichnet Ihre Torhüter aus? Ich möchte die nicht vergleichen. Wir haben ein sehr gutes Miteinander. Wir diskutieren auch über Situationen, wie wir sie lösen können. Jeder trägt den Leistungsgedanken in sich. Bei den Blazepods fordern sich die Kerle gegenseitig heraus. Jeder will besser sein als der andere.

Eine Galerie zum Schmunzeln und für Nostalgiker: Das sind die größten Kuriositäten aus der Geschichte von Hannover 96! Der Schnee stoppt den Ball vor der Linie, Gelb-Rot binnen weniger Sekunden aufgrund des Torjubels, ein Trainer ohne Lizenz oder ein verbotenes Reißverschluss-Trikot? Das alles gab es wohl nur bei Hannover 96. Im Laufe der Jahrzehnte haben die Roten für Lacher, Kopfschütteln oder Kuriositäten gesorgt. Wir haben die besten Momente herausgesucht und zusammengestellt. ©

Dann anders: Was macht Bruno Esser zu einem der besten Torhüter der 2. Liga? Er ist sehr ausgeglichen. Sehr geerdet. Den Bruno bringt nichts aus der Ruhe, auf der Linie hervorragend, in der Strafraumbeherrschung der Raumverteilung sehr gut. Auch beim Fußballerischen ist er bereit, jeden Tag dazuzulernen. Gerade heute Morgen habe ich die neuen Statistiken bekommen. Da liegt Michael Ratajczak auf Platz eins, Michael Esser auf Platz zwei – da geht es um Chancenvereitelung, um Spieleröffnung und alle anderen Bereiche. Die Statistik bekomme ich leider nicht zugeschickt. Und das ist gut so (lacht). Die Statistiken liegen auf meinem Schreibtisch, und da bleiben sie auch. Wie haben Sie die Stadt vor einem Jahr kennengelernt? Ich fühle mich hier sauwohl. Man sagt ja immer: Die Norddeutschen sind alle unterkühlt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Leute sind total offen. Ich habe den Fehler gemacht, zu sagen, dass die Leute hier offener sind als die Mannheimer. Das ist mir um die Ohren geflogen (lacht). Hannover ist eine Topstadt. Meine Frau war mit meinen Söhnen da, die Schwiegermutter war hier – wir haben so viele Ausflüge gemacht. Hannover ist eine tolle Stadt.