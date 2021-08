Ein echter XXL-Umbruch: So neu sähe die 96-Startelf aus, wäre heute ein Spiel

Neuer Trainer, neuer Manager, neue Physios, neue Ärzte – so wollte sich Hannover 96 nach der schwachen Rückrunde renovieren. Aber nach fünf Spieltagen der neuen Saison hat 96 die Mannschaft um eine komplett neue Elf umgebaut.

Am Dienstag schließt der deutsche Transfermarkt, auf dem 96 nach dem Verkauf von Marvin Ducksch immerhin knapp 3 Millionen Euro erwirtschaftete. „Der Umbruch ist erheblich größer ausgefallen als angedacht“, gibt Trainer Jan Zimmermann zu. In einer potenziellen Startelf würden aktuell nur Linton Maina und Kapitän Marcel Franke aus dem alten Gerüst übrig bleiben. Ob das trägt in naher Zukunft, muss sich zeigen.