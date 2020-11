96 und die Zahlen aus Fürth: War es alles gar nicht so schlimm im Frankenland?

Mehr gelaufen, mehr gesprintet, auch auch bei der Fehlpass- sowie Zweikampfquote war Hannover 96 gar nicht dramatisch schlechter als Greuther Fürth. Viele Zahlen waren beim 1:4 im Frankenland nicht so schlecht wie zu vermuten wäre, was allerdings daran lag, dass die Gastgeber 96 in Hälfte zwei gewähren ließen.