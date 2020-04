Größte Laufdistanz, beste Passquote: Zehn aussagekräftige Statistiken zu Hannover 96 

Nach 25 Spieltagen steht Hannover 96 aktuell auf dem neunten Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Aktuell ruht die Saison allerdings aufgrund der Corona-Pandemie. Das letzte Spiel der Roten liegt inzwischen schon über einen Monat zurück. Am 6. März gewann 96 mit 3:0 beim 1. FC Nürnberg - seitdem ist der Spielbetrieb eingestellt.

Ein Blick in die Vergangenheit

Im Mai könnte es im Profifußball mit Geisterspielen weitergehen. Bis dahin ist Geduld gefordert. Vor einer Woche hat 96 zumindest das Training wieder aufgenommen. Unter Einhaltung der Abstandsregeln bereitet sich das Team von Kenan Kocak auf eine mögliche Fortsetzung der Saison vor.

Wir wollen an dieser Stelle allerdings nicht in die Zukunft schauen, sondern uns der Vergangenheit widmen. Immerhin wurden schon 25 Spiele gespielt, in denen einiges passiert ist. Welcher 96-Spieler sprintet am häufigsten? Wer begeht die meisten Fouls? Und wer schießt am häufigsten aufs Tor? Diese und viele weitere Fragen haben wir beantwortet. (Die Daten stammen vom Statistikportal 'sportbites'.)