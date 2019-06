Hannover 96 hat Respekt vor Pokalgegner Karlsruhe: "Andere Herausforderung als letzte Saison"

Mit einem großen Torspektakel gewann Hannover 96 in der vergangenen Saison ihr erstes Pokalspiel gegen den Karlsruher SC. Mit 6:0 schossen sich die Roten in die nächste Runde, gut gelaunt ging es zurück in die niedersächsische Landeshauptstadt. Man nahm das Ergebnis als gutes Omen für die kommende Bundesliga-Saison.

Rund neun Monate später die Ernüchterung: Während sich Karlsruhe mehr als gut von der Klatsche erholt hat und den Aufstieg in die zweite Bundesliga feiern konnte, geht es für Hannover 96 eine Station abwärts. Verkehrte Welt.