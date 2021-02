Schlägt die Stunde der Talente? Diese jungen Spieler könnten jetzt bei 96 durchstarten

Als vorne nichts reinging beim 0:0 gegen Paderborn, probierte 96-Trainer Kenan Kocak etwas aus. Er brachte als zweite Spitze den Debütanten Orrin Mc­Kin­ze Gaines II (22). Gaines hatte in Darmstadt vor drei Jahren schon mal in der 2. Bundesliga gespielt und ist streng genommen kein Talent mehr.

Sein Einsatz war aber ein Signal für die eigenen 96-Talente. Ko­cak ließ viele regelmäßig mittrainieren. Eine ganze Elf klopfte bereits an die Profitür. Einige ließ Kocak bereits herein. Wird 96, da der Aufstieg mit neun Punkten Rückstand zu Platz drei in weite Ferne gerückt ist, doch noch zum Ausbildungsverein wie früher unter Daniel Stendel? „Wir ha­ben den einen oder anderen in der Akademie, der die Chance auf eine gute Profikarriere hat“, sagt 96-Talentechef Michael Tarnat. Natürlich kann Kocak keine elf Talente sofort in der Profimannschaft aufstellen – aber diese hier stehen ihm zur Auswahl.