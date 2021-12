Daniel Thioune zu 96? Vor zwei Jahrzehnten war's schon mal fast soweit...

Wird's diesmal was mit Daniel Thioune und Hannover 96? Der Ex-Coach des HSV ist offenbar einer der beiden Topfavoriten auf das Traineramt bei den Roten. Diesmal? Dem Vernehmen gehörte der mittlerweile 47-Jährige vor der Saison zu den Kandidaten für die Kocak-Nachfolge, das Rennen machte da jedoch Jan Zimmermann. Aber darum geht's an dieser Stelle nicht, es geht vielmehr zwei Jahrzehnte zurück... Hannover im Juni 2000. Die Expo ist frisch eröffnet, bezahlt wird mit der D-Mark, gezockt Anstoss3 und gesurft bisweilen noch mit dem Netscape Navigator. 96 hat - nach einer starken ersten Saison im Anschluss an die Rückkehr in die 2. Bundesliga - gerade eine am Ende doch recht durchschnittliche Spielzeit 1999/2000 auf Platz zehn beendet. Die dazu passende Torbilanz: 56:56.

Köln, Bochum und Cottbus sind auf-, Stuttgart (Kickers!), Köln (Fortuna!), Offenbach und Karlsruhe abgestiegen. Letzteres ist 96 erspart geblieben, auch dank Horst Ehrmantraut, der im Februar Branko Ivankovic als Trainer beerbt hat. Manager ist Wolfgang Levin, er hat im April nach vier Monaten Vakanz das Amt von Thomas von Heesen übernommen. Und wen haben die beiden als Neuzugang an der Angel? Genau! Doch gemach... Anzeige Amadou, Molata (beide KSC), Rose (genau, der Marco Rose, VfB Leipzig) sowie Ballwanz und Däbritz (beide Wolfsburg) haben bereits unterschrieben, weitere Neue sind im Anflug. Klubchef Martin Kind frohlockt: "Es lässt sich gut an. Der neue Trainer und der neue Manager gehen da viel professioneller ran. Wir bekommen eine gute Mannschaft." Mit Thioune ist 96 schon weit Weitere Namen, die mit 96 in Verbindung gebracht werden: Marcus Marin, Marco Dittgen, Almedin Civa, Francisco Copada und Carsten Keuler sowie Kosta Rodrigues (kam!) von, nun ja, einem gar nicht so weit entfernt beheimateten Noch-immer-Regionalligisten, dessen Vereinsfarben Blau und Gelb sind. Ein weiterer möglicher, sogar wahrscheinlicher Zugang ist Osnabrücks Daniel Thioune, mit dem man dem Vernehmen nach auch schon richtig weit sei. Der Stürmer, geboren in Georgsmarienhütte, ist 1996/97 zum VfL gewechselt und hat nun mit seinen Toren dazu beigetragen, dass an der Bremer Brücke der Sprung aus der Regional- in die 2. Liga gefeiert werden konnte. Das weckt selbstredend Begehrlichkeiten. Und angeblich hatte der damals 25-Jährige bei den Roten sogar mündlich schon zugesagt, seine Unterschrift setzte er schließlich jedoch unter einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag in Osnabrück.



Bilder: Sieben Jahrzehnte Fans von Hannover 96 Bilder aus sieben Jahrzehnten 96-Fans. ©