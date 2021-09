"Sehr positiv überrascht": Tom Trybull hat in der 96-Zentrale die Nase vorn

Trybull hatte seinen Vertrag bei Norwich City aufgelöst. In der vergangenen Saison war er an die Blackburn Rovers verliehen, für die er 25 Zweitligaspiele bestritt. Trybull hat sich „die englische Zweikampfhärte angeeignet“, weiß 96-Sportchef Marcus Mann. Davon soll 96 schnell profitieren.

Ondoua hatte 45 Minuten beim Test in Wolfsburg (3:3) zum Eingewöhnen. Schon da war zu sehen, dass er noch nicht in der Verfassung ist, um mit der notwendigen Aggressivität für Sicherheit zu sorgen. „Bei Gaël merkt man schon noch ein bisschen Rückstand, was Dynamik betrifft“, sagt Zimmermann, „da müssen wir in der Woche gucken, wer uns in welcher Konstellation am besten hilft.“

Zimmermann stellt sich viele Fragen

Es bliebe auch die Variante aus dem Heidenheim-Spiel mit Mike Frantz als Abräumer, womöglich im Doppel mit Trybull. Zumindest in der Startelf. „Am Ende geht es nicht nur da­rum, welche Elf anfängt, sondern auch: Welche Elf hört auf“, erklärt Zimmermann sein Mannschaftspuzzle: „Wir müssen gucken: Wer passt zu wem?“ Und wer hält wie lange durch.

Der Coach muss die neuen Teile zu einem harmonischen Bild zusammenfügen. Das sollte jedoch nicht zu lange dauern – jede weitere Niederlage wird den Druck erhöhen.