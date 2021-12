Frantz, Ondoua, Trybull: 96 verliert gegen Werder erst die Mitte, dann das Spiel

Sein fataler Fehler war gerade sechs Minuten her. Mike Frantz wollte und konnte sich nicht mehr quälen. Soeben war Frantz weggetaucht und hatte Marvin Ducksch damit das kuriose 2:1 für Werder ermöglicht (51. Minute). Kurz danach spielte Frantz den Ball freiwillig ins Seitenaus und setzte sich auf den ramponierten Stadionrasen. Eine symbolische Szene: Frantz wieder am Muskel verletzt, das 96-Zentrum am Boden. die Mannschaft verlor den Halt, den Glauben und das Spiel mehr als deutlich.

Mit der Leistung von Frantz war Dabrowski „nicht unzufrieden, ich hoffe, dass er uns nicht länger ausfallen wird“, erklärte Dabrowski. Frantz als Sechser beziehungsweise Unterstützer der Innenverteidiger – das Kapitel hatte 96 eigentlich im Sommer mit zwei zentralen Transfers beenden wollen. Gaël Ondoua und Tom Trybull kamen, um das Zentrum neu zu zimmern. Aber weder Ondoua noch Trybull waren vor dem Werder-Spiel stabil genug, um spielen zu können.